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بدء تقديم الترشيحات لمناصب السلطة التنفيذية الليبية الموحدة
http://almnatiq.net/?p=942439
المناطق - وكالات

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدء فترة تقديم الترشيحات لمناصب المجلس الرئاسي المؤلف من ثلاثة أعضاء ورئيس الوزراء، والتي ستستمر أسبوعاً واحداً وتنتهي في 28 يناير الجاري .
وقد وضعت البعثةُ إرشاداتٍ فنية وأصدرت نماذجَ لتقديم الترشيحات وَفْقاً للمعايير التي اعتمدها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في منتصف نوفمبر الماضي .
وسيجري تشكيل لجنة تضم ثلاثة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي للتحقق من أن الترشيحات مقدّمة وفقاً للمتطلبات ذات الصلة وتتولى تجميع القوائم النهائية للمرشحين إلى المجلس الرئاسي لكل إقليم وإلى منصب رئيس الوزراء.
وبعد انتهاء فترة الترشيح، سوف تعقد البعثة اجتماعاً لملتقى الحوار السياسي الليبي في سويسرا لإجراء عملية التصويت وذلك في الفترة من 1 الي 5 فبراير 2021 .

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