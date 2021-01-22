الإمارات تسجّل 3552 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات تسجّل 3552 إصابة جديدة بكورونا

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الإمارات تسجّل 3552 إصابة جديدة بكورونا

الإمارات تسجّل 3552 إصابة جديدة بكورونا
http://almnatiq.net/?p=942441
المناطق - وكالات

سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة 3,552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 270,810 حالات.
وأوضحت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات أنها سجّلت 10 وَفَيَات جديدة بالفيروس، ليصل بذلك إجمالي عدد الوفيات إلى 776، مشيرةً إلى شفاء 3,945 حالة جديدة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 243,267 حالة.

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