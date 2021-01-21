تعاون وشراكة في التنمية الاجتماعية ومرافئ المجد بتبوك

تعاون وشراكة في التنمية الاجتماعية ومرافئ المجد بتبوك

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تعاون وشراكة في التنمية الاجتماعية ومرافئ المجد بتبوك

تعاون وشراكة في التنمية الاجتماعية ومرافئ المجد بتبوك
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المناطق- تبوك:

وقع فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك ومركز مرافئ المجد للتدريب” بالمنطقة، أمس مذكرة تعاون وشراكة، بحضور سعادة مدير عام الفرع منيف بن هابس الحربي ومدير المركز الأستاذ خالد عيد البلوي.
وتهدف هذه المذكرة في تفعيل الشراكة المجتمعية بين فرع الوزارة ممثلة بمكتب الضمان الاجتماعي بمنطقة تبوك وبين القطاعات الحكومية والأهلية بالمنطقة ضمن رؤية المملكة 2030 وبرامج التحول الوطني التي من ضمنها برنامج التمكين لتدريب وتأهيل مستفيدي الضمان الاجتماعي وتابعيهم لتمكينهم من الاندماج بسوق العمل.
حيث أكد مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الى حرص ومتابعة امير منطقة تبوك في رفع مستوى جودة الخدمة المقدمة، وتطوير آليات الدعم للمستفيدين، والوصول إلى الباحثين عن عمل من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، حيث يندرج ذلك ضمن إطار الجهود التي تبذلها الوزارة مع كافة مستفيديها لتمكينهم من الاعتماد على الذات ومساندتهم في التحول من الرعوية إلى التنموية واندماجهم في سوق العمل والاعتماد على أنفسهم في كسب العيش لتحقيق تنمية مستدامة لمجتمع فعال ومزدهر.

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