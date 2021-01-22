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بعد تهديد ترمب بالقتل .. تويتر يعاقب خامنئي ويعلق حسابه

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“الملكية الفكرية” تضبط 11620 مادة منتهكة للحقوق الإبداعية و 77 موقعاً منتهكًا لأنظمة حقوق الملكية الفكرية خلال شهر يناير

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الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة شيخ آل وبران بمحافظة الريث

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة شيخ آل وبران بمحافظة الريث

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مدير جوازات منطقة الجوف يجتمع مع أمين المنطقة وعدد من المسؤولين

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خطب الحرمين الشريفين عبر أثير الإذاعات إلى جميع أنحاء العالم بعدة لغات

خطب الحرمين الشريفين عبر أثير الإذاعات إلى جميع أنحاء العالم بعدة لغات
http://almnatiq.net/?p=942503
المناطق - واس

خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي إدارة للغات والترجمة، تقدم خدمات الترجمة لضيوف الرحمن داخل المسجد الحرام، والمسجد النبوي الشريف بعدد من اللغات العالمية، من خلال عدد من البرامج والتطبيقات والمنصات الإلكترونية الخادمة للزوار والعمّار والحجاج كخدمات، التوجيه والإرشاد وإجابة السائلين والترجمة المباشرة للحلقات والدروس وتوزيع كوكبة من المترجمين المتميزين منتشرين في أروقة الحرمين الشريفين يتحدثون (21) لغة، إضافة إلى الترجمة بلغة الإشارة للأشخاص ذوي الإعاقة.
كما يتم ترجمة الخطب والدروس من خلال ترددات إذاعية مخصصة على “FM”، وموقع الرئاسة العامة الإلكتروني (منصة منارة الحرمين)، وتوزع الرئاسة العامة سماعات مخصصة للترجمة على المستفيدين داخل الحرمين الشريفين ومشعر عرفة في الحج.
وتعمل الرئاسة من خلال أعمال مشروع خادم الحرمين الشريفين لترجمة خطبة عرفة على ترجمة الخطبة وبثها مباشرة في مشعر عرفات لحجاج بيت الله الحرام بمختلف لغاتهم وألسنتهم وعبر القنوات التلفزيونية وترددات الـ (FM) والتطبيقات الذكية، (تطبيق عرفات، وحرمين، ومنصة منارة الحرمين) لإيصال خطبة عرفة لجميع الحجاج، وجميع المسلمين في أنحاء المعمورة، من خلال عدة طرق الترجمات المسموعة، والعروض المرئية، والنشر الإلكتروني، والكتيبات، إضافةً إلى عدد من الإصدارات المقدمة لحجاج بيت الله الحرام بمسجد نمرة ومشعر عرفة .

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