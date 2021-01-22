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تعليم تبوك ينهي استعداداته لتسجيل المستجدين للصف الأول الأحد المقبل

تعليم تبوك ينهي استعداداته لتسجيل المستجدين للصف الأول الأحد المقبل
http://almnatiq.net/?p=942513
تبوك - فايز السميري

بمتابعة من المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك الإجراءات الفنية والإدارية لبدء مرحلة تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول للعام الدراسي المقبل 1443 هـ. الأحد المقبل.وقال مدير إدارة التقويم والقبول بتعليم تبوك خالد أبوحوسة أن بداية الفترة الزمنية للتسجيل تبدأ في 11 / 6 / 1442هـ بتسجيل الطلاب السعوديين في مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي يجرى بها المفاضلة والطلاب السعوديين وغير السعوديين في المدارس الأهلية وفي المدارس الأجنبية والمدارس المطبقة للبرامج الدولية، في حين تبدأ المفاضلة في المدارس للطلاب المسجلين في نظام نور  في 25 / 6 / 1442هـ وتسجيل الطلاب السعوديين والطلاب مَن أمهات سعوديات ومن آباء غير سعوديين في المدارس الحكومية وفي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الحكومية التي لا يجرى بها مفاضلة في14 / 7 / 1442هـ, وتسجيل الطلاب غير السعوديين الذين يعاملون معاملة السعوديين أبناء أفراد القبائل النازحة الحاملين للبطاقات ذات الخمس سنوات، ومَن في حكمهم، أبناء مواطني دول مجلس التعاون، وأبناء الجالية اليمنية، وأبناء الدبلوماسيين في 14 /8 / 1442هـ.وأشار إلى أن تسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الحكومي سينطلق في 5 / 9 / 1442هـ وتسجيل الطلاب غير السعوديين الخاضعين للنسبة المحددة للتسجيل الذين يعمل أولياء أمورهم في القطاع الخاص يوم 19/ 9 /1442 هـ مؤكداً أن التسجيل سيستمر دون توقف حتى تسديد الشواغر أو انتهاء الموعد وإقفال التسجيل في 19 / 2 / 1443هـ وأضاف أن الإدارة حددت يوم  4 / 10 / 1442هـ, موعداً لتسجيل خريجي الروضات الحكومية والأهلية والروضات المعتمدة في نظام ” نور ” لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس، فيما سيبدأ تسجيل خريجي الروضات الأجنبية والمدارس الأهلية المطبقة للبرامج الدولية من داخل المملكة وخريجي الروضات القادمين من خارج المملكة لجميع الجنسيات وفي جميع المدارس في 7 / 1 / 1443هـ ، لافتاً إلى أنه يشمل الطلاب الذين تقل أعمارهم عن 6 سنوات بـ 180 يوماً من مواليد  24 / 4 /1437هـ الموافق 3 /2 / 2016م  إلى مواليد 25 /7/  1437هـ الموافق 2 / 5 / 2016 م، مشيراً إلى أن التسجيل سيكون عبر حساب ولي الأمر في نظام نور للطلاب السعوديين الذين لهم سجل مدني والطلاب غير السعوديين الذين يحملون إقامة نظامية والطلاب من أم سعودية وأب غير سعوديواختتم أن مراحل التسجيل ستبدأ لطلاب تحفيظ القرآن الكريم حسب الخطة الوزارية. مؤكداً على أن كافة الإجراءات ستتم وفق الاحترازات الصحية لضمان سلامة الجميع.

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