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الجماز مساعداً للخدمات المساندة ود. العنزي مساعدة للشؤون التعليمية (بنات) بتعليم تبوك
http://almnatiq.net/?p=942516
تبوك - فايز السميري

صدر قرار نائب وزير التعليم بتكليف إبراهيم بن فهد الجماز مساعداً لمدير عام التعليم بمنطقة تبوك للخدمات المساندة لمدة عامين، وتكليف الدكتورة أمل بنت خلف العنزي مساعداً لمدير عام تعليم تبوك للشؤون التعليمية (بنات) لمدة عامين.ومن جهة ثانية صدر قرار المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري بتكليف عناية بنت حسن القبلي مستشاراً تعليمياً للمدير العام لمدة عامين إضافة إلى عملها مديرة لإدارة الإشراف التربوي (بنات)، وتكليف المشرفة التربوية ثريا بنت سعيد الأحمري مساعدة لمدير إدارة التخطيط والتطوير بتعليم المنطقة، وتمنى العُمري للجميع التوفيق والسداد فيما أُسند إليهم من أعمال.

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