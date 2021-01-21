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مدير جوازات منطقة الجوف يجتمع مع أمين المنطقة وعدد من المسؤولين

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http://almnatiq.net/?p=942519
المناطق - الجوف

حرصاً لإنفاذ توجيهات سعادة مدير عام الجوازات وسعادة نائبه حفظهم الله،القاضيه بالعمل على تطوير الاجراءات وتحسين الاداء والارتقاء بالخدمات المقدمه للمواطنين والمقيمين على حدٍ سواء .

استقبل سعادة مدير جوازات منطقة الجوف العميد خالد بن عبدالله العشيوان يوم الخميس الموافق ١٤٤٢/٦/٨ هـ ، 
بمكتبه أمين منطقة الجوف سعادة المهندس عاطف بن محمد الشرعان ومرافقيه وجرى ــ خلال اللقاء ــ بحث أوجه التعاون المشترك وسبل التواصل، وتعزيز الشراكة وتطويرها بين جوازات منطقة والأمانة فيما يخدم الصالح العام ووفق توجيهات ورؤى ولاة الأمر – حفظهم الله – ويسهم في تحقيق  رؤية المملكة 2030.

كما اجتمع “العميد العشيوان “بمدير عام فرع مركز المعلومات الوطني بالمنطقة،
سلطان بن فالح الجلال ، وعدد من منسوبين المركز الوطني،بحضور ومشاركة مدراء الإدارات المختصة بجوازات المنطقة, تم من خلاله مناقشة كل ما يدعم تطوير أنظمة الحاسب الآلي والأجهزة والمعدات الملحقه بها بجوازات المنطقة والجهات التابعه لها والعمل ,على إمكانية توفير بعض المتطلبات الضروريه لتسهم وتساعد في تقديم الخدمات وإنهاء اجراءات المراجعين والمستفيدين بكل يسر وسهوله.

وفي نهاية الاجتماع ،قدم سعادة مدير جوازات المنطقة ،خالص الشكر والثناء للجميع على هذا التعاون المثمر البناء والحرص على تقديم كل ما هو جديد يخدم ويطور منظومة العمل المشتركه .

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