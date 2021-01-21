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الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة شيخ آل وبران بمحافظة الريث

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة شيخ آل وبران بمحافظة الريث

منطقة جازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة شيخ آل وبران بمحافظة الريث

الأمير محمد بن عبدالعزيز يعزي بوفاة شيخ آل وبران بمحافظة الريث
http://almnatiq.net/?p=942524
جازان - فضة عطيف

قدم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان خالص تعازيه ومواساته إلى أبناء وذوي أسرة الوبراني الريثي بوفاة والدهم الشيخ علي بن وجعان الوبراني الريثي  -رحمه الله- شيخ قبيلة آل وبران بمحافظة الريث ، وذلك إثر معاناة مع المرض.
ودعا سموه الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع المغفرة والرحمة وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، مشيدا بما قدمه الفقيد خلال عمله وما كان له من أعمال ومساعي في الخير والإصلاح بين أفراد المجتمع وخدمة الوطن والمواطن.

فيما عبر أبناء وأسرة الشيخ الوبراني عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على تعازيه ومواساته لهم، التي كان لها الأثر الكبير في تخفيف المصاب، داعين الله تعالى أن يحفظ سموه وأن لا يريه أَي مكروه في عزيز .

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