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“الملكية الفكرية” تضبط 11620 مادة منتهكة للحقوق الإبداعية و 77 موقعاً منتهكًا لأنظمة حقوق الملكية الفكرية خلال شهر يناير

“الملكية الفكرية” تضبط 11620 مادة منتهكة للحقوق الإبداعية و 77 موقعاً منتهكًا لأنظمة حقوق الملكية الفكرية خلال شهر يناير
http://almnatiq.net/?p=942527
المناطق - واس

قامت الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الأمن العام بحملات تفتيشية استهدفت عددا من مناطق المملكة بغرض ضبط المحال التجارية المخالفة لأنظمة حقوق الملكية الفكرية، إذّ تم ضبط 11620 مادة منتهكة للحقوق الإبداعية شملت الالكترونيات، وبرامج الحاسب الآلي، والتسجيلات الصوتية، والمصنفات المطبوعة (خدمات الطالب) خلال شهر يناير 2021م.
وانطلقت الحملة من خلال إجراء عمليات المسح الأولية بإجراء أكثر من 440 زيارة من المتسوق الخفي للمناطق المستهدفة وتم تحديد المنشآت التي من شأنها انتهاك حقوق الملكية الفكرية والمصنفات التي يُحظر بيعها أو استغلالها بأي شكل وفقاً للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة.
وفي ذات السياق قامت الهيئة بحملة موازية تستهدف تفتيش المواقع الإلكترونية للتحقق من مدى التزامها بأنظمة الملكة الفكرية وعدم انتهاك الحقوق، واتخذت في حق المواقع الإلكترونية المنتهكة الإجراءات النظامية والتي تصل إلى حجب تلك المواقع ونتج عن هذه الحملة زيارة أكثر من 355 موقعاً إلكترونيًا ثبت انتهاك 77 موقعاً منها لأنظمة الملكية الفكرية وتم بناء على ذلك حجب تلك المواقع.
وجاءت الحملة امتداداً للجولات الميدانية الدورية التي يقوم بها مفتشو الملكية الفكرية على المنشآت التجارية التي تستخدم في مزاولة نشاطها أيًّا من المصنفات الفكرية، لمكافحة انتهاك تلك الحقوق وضبط أداء مقدمي الخدمات للسلع ذات الارتباط بحقوق الملكية الفكرية، عن طريق التوعية المتواصلة، وحملات التفتيش ومعرفة المخالفين وإيقاع العقوبات المستحَقّة بحقهم بالتعاون مع الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص بالمملكة.
وشددت الهيئة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمحاسبة المخالفين للأنظمة في جميع المجالات التي تختص الهيئة برعاية حقوقها، وأهابت بالمواطنين والمقيمين دعم جهود احترام الملكية الفكرية من خلال التواصل مع قنوات الهيئة الرسمية وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي @ saipksaوالبريد الإلكتروني [email protected] والرقم المباشر لخدمة العملاء 920021421 .

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