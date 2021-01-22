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بعد تهديد ترمب بالقتل .. تويتر يعاقب خامنئي ويعلق حسابه

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بعد تهديد ترمب بالقتل .. تويتر يعاقب خامنئي ويعلق حسابه

بعد تهديد ترمب بالقتل .. تويتر يعاقب خامنئي ويعلق حسابه
http://almnatiq.net/?p=942535
المناطق - وكالات

علّق موقع تويتر حساب المرشد الإيراني علي خامنئي اليوم الجمعة، بعد نشر حسابه صباح الجمعة صورة لاعب غولف يشبه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب تستهدفه طائرة مسيرة فيما يبدو، وتعهد بالثأر لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني بطائرة أميركية مسيرة.

إلى ذلك، حمل المنشور تصريحات لخامنئي في ديسمبر كانون الأول قال فيها إن “الثأر حتمي”، مجددا تعهده بالثأر قبل الذكرى الأولى لمقتل قاسم سليماني في الهجوم بحرم مطار بغداد.

وكتب خامنئي على تويتر في 16 ديسمبر كانون الأول “يجب معاقبة أولئك الذين أمروا بقتل الجنرال سليماني وكذلك أولئك الذين نفذوا ذلك. هذا الثأر سيحدث حتما في الوقت المناسب”، دون أن يذكر ترمب الذي أمر بالضربة.

تغريدة خامنئي

وحذف موقع تويتر هذا الشهر تغريدة لخامنئي قال فيها إن اللقاحات الأميركية والبريطانية الصنع لا يمكن الاعتماد عليها وربما تهدف إلى “تلويث دول أخرى”.

وقالت منصة التواصل الاجتماعي إن التغريدة انتهكت قواعدها المناهضة للتضليل.

يشار إلى أن موقع تويتر محجوب رسميا في إيران، على الرغم من أن العديد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، لديهم حسابات موثقة عليه.

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