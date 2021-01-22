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”الزعاق” يكشف موعد انحسار “برد الأزيرق” وعودة الدفء

”الزعاق” يكشف موعد انحسار “برد الأزيرق” وعودة الدفء
http://almnatiq.net/?p=942545
المناطق - الرياض

كشف الدكتور خالد الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، أن موجة برد الأزيرق (شباط الأول) تبدأ تخف بالتدريج من يوم الأحد القادم على معظم مناطق المملكة.

وقال “الزعاق في فيديو نشره على حسابه بموقع “تويتر” : “قران تاسع .. برد لاسع، أي إذا قارنت الثريا القمر باليوم التاسع من الشهر الهجري، فهذا أمارة على بداية البرد اللاسع”
وأضاف: “البرد اللاسع هو البرد الجاف المحمول عبر الرياح الشمالية، ومن شأن الرياح الشمالية أنها تعمل على كسح جميع السحب الماطرة، فتبدو السماء مزرقة، ومن شأن الجفاف أنه يعمل على ازرقاق الأجساد، ولذلك أهالينا رحمهم الله يسمون هذه الفترة البرد الأزيرق”
وتابع: “برد الأزيرق إذا بكّر يجينا آخر المربعانية، وإذا تأخر يجينا بموسم الشبط، ومن شأن الأجواء بموسم الشبط أنها تكون متقلبة بين البرودة والدفء، ولذلك قال أهالينا رحمهم الله (شباط ما على كلامه رباط)”

وأرفق مع الفيديو تغريدة قال فيها : “نعيش في شدة موجة برد الأزيرق (شباط الأول)، ومن يوم الأحد تبدأ تخف بالتدريج على معظم مناطق السعودية ثم يعود الدفء الأسبوع القادم مع برودة معتادة في الليل”.

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