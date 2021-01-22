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نيوم تعلن عن مجموعة من الدورات التدريبية للباحثين عن عمل ولمن هم على رأس العمل

نيوم تعلن عن مجموعة من الدورات التدريبية للباحثين عن عمل ولمن هم على رأس العمل

أبرز المواد

نيوم تعلن عن مجموعة من الدورات التدريبية للباحثين عن عمل ولمن هم على رأس العمل

نيوم تعلن عن مجموعة من الدورات التدريبية للباحثين عن عمل ولمن هم على رأس العمل
http://almnatiq.net/?p=942556
المناطق - الرياض

أعلنت شركة نيوم اليوم عن إطلاق مجموعة من الدورات التدريبية في مجال التقنية ( عن بعد ) للباحثين عن عمل والذين على رأس العمل من شباب وشابات المجتمع المحلي في منطقتي نيوم وتبوك، ضمن مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركة.
وأوضحت شركة ” نيوم ” على موقع المسؤولية الاجتماعية التابع لها أن هذه الدورات الرقمية تأتي بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتقنية والمعلومات، وتهدف إلى تحقيق التطور والنجاح للعاملين في مختلف القطاعات، وللباحثين عن فرص عمل ، كما أنها تأتي ضمن برنامج “مهارات المستقبل” لتنمية وتطوير المهارات الرقمية لأبناء المجتمع المحلي بهدف تجهيزهم بجميع الأدوات المطلوبة لتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضافت شركة ” نيوم” أن شروط الانضمام لحديثي التخرج والباحثين عن عمل والذين هم على رأس العمل في هذه المسارات تتطلب بأن يكون عمر المتقدم 18 عامًا فأعلى للجنسين ، وأن يكون المتقدم إما منقطعا عن العمل أو خريجا أو أن يكون المتقدم على رأس العمل في أحد الوظائف التقنية أو الرقمية بمستوى تعليمي لا يقل عن الدبلوم فأعلى، في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات ، داعيةً الراغبين للانضمام لهذه البرامج الدخول على الرابط التالي :- https://csr.neom.com/dashboard/tracks/99 , للاطلاع على الشروط كاملة وتعبئة البيانات وإكمال متطلبات التسجيل.
وذكرت الشركة على موقعها : يكون تقديم البرنامج من خلال دورات تدريبية متخصصة تُدرِّب المشاركين على المهارات الرقمية والقدرة على التواصل الفعال والتخطيط الإستراتيجي ودعم فرصهم بالتوظيف مع القطاع العام أو الخاص بالإضافة إلى مسارات متخصصة بمن هم على رأس العمل ، مشيرة إلى أن التدريب الإلكتروني هو أحد برامج مبادرة مهارات المستقبل الذي يهدف إلى تطوير المهارات الرقمية للمستفيدين من خلال تدريبهم عن بعد ، حيث يسهم البرنامج في تمكين كوادر وطنية مميزة ومؤهلة لتلبية متطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية ، وذلك من خلال تصميم وتقديم مسارات تدريبية تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية ذات الصلة من شأنها دعمهم للحصول على وظيفة وتحقيق النجاح.

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