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بلجيكا تمنع السفر غير الضروري اعتبارا من الأربعاء لوقف انتشار الفيروس

بلجيكا تمنع السفر غير الضروري اعتبارا من الأربعاء لوقف انتشار الفيروس
http://almnatiq.net/?p=942564
المناطق - وكالات

أعلنت بلجيكا أنها قررت منع سكانها من السفر غير الضروري عبر الحدود اعتبارا من الأربعاء حتى الأول من مارس، كما أعلن مصدر حكومي لوكالة فرانس برس مؤكدا معلومات كانت أوردتها وسائل إعلام محلية.

ويهدف هذا القرار إلى وقف انتشار فيروس كورونا المستجد والنسخ المتحورة منه التي ظهرت في الآونة الأخيرة. وقال مسؤول آخر هو اليو دي رورو رئيس منظمة والونيا لشبكة “ار تي بي اف” إنه ستم حظر “السفر الترفيهي أو للاستجمام، سيكون هناك رقابة على الحدود مع فرض غرامات”.

لكن العاملين عبر الحدود لن يشملهم هذا الإجراء.

ويعقد منذ بعد الظهر اجتماع يضم رئيس الوزراء الكسندر دي كرو ورؤساء المناطق التنفيذيين لتقييم الوضع الوبائي في البلاد والتفكير في اجراءات جديدة.

وتعد بلجيكا التي يبلغ عدد سكانها 11,5 مليون نسمة إحدى الدول الأوروبية الأكثر تضررا بالوباء. وتم إحصاء أكثر من 20 ألف وفاة مرتبطة بالوباء.

وإذا كانت هذه الدولة تعتبر أنها تمكنت من احتواء الموجة الثانية من الوباء (حوالى ألفي إصابة يوميا حاليا) بشكل افضل من الدول المجاورة لها مثل ألمانيا وهولندا، فان نسبة انتشار فيروس كورونا المتحور الذي ظهر في بريطانيا تثير قلقا شديدا.

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