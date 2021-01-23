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سفير المملكة لدى فرنسا يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ

سفير المملكة لدى فرنسا يبحث تعزيز العلاقات مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بمجلس الشيوخ
http://almnatiq.net/?p=942575
المناطق - الرياض

التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا فهد بن معيوف الرويلي، معالي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي السيناتور كرستيان كامبون، وذلك بمقر المجلس في العاصمة باريس.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام.

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