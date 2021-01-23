7 إصابات بينها وفاتان في حادث منطقة بسيطا الزراعية بالجوف

المناطق - الرياض

تعرض سبعة أشخاص لإصابات متفرقة من بينها وفاتان نتيجة حادث تصادم وقع مساء اليوم الجمعة على أحد الطرق التي تمر ضمن مشاريع بسيطا الزراعية بمنطقة الجوف.

وفي التفاصيل التي وردت من الجهات الأمنية عند الساعة 19:37 عن وقوع حادث تصادم أمام بوابة شركة الوطنية في منطقة بسيطا ونتج عنه سبعة إصابات متفرقة.

وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لأربعة فرق إسعافية من الهلال الأحمر يساندها ثلاثة فرق من الصحة حيث تم مباشرة الموقع والكشف على الحالات وتبين بعد عملية الفرز وجود سبعة إصابات متفرقة الخطورة والتي من بينها وفاتان لرجل وطفل رحمهما الله حيث تم استكمال الإجراءات الإسعافية بالموقع ومن ثم نقل الحالات لمستشفى ميقوع العام.