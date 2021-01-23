ضربة قوية لريال مدريد.. كورونا بلغ “رأس الفريق”

المناطق - وكالات

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، الجمعة، إصابة مدربه الفرنسي زيدان مدرب بفيروس كورونا الجديد.

وقال النادي الملكي في بيان مقتضب إن “ريال مدريد يعلن أن مدربنا زين الدين زيدان أظهر نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19″، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وسبق لزيدان أن حجر نفسه احترازيا في وقت سابق من يناير الجاري نتيجة مخالطته شخصا مصابا، غير أن نتيجة اختباره جاءت سلبية فعاد سريعا إلى ممارسة مهامه في التدريب.

وتأتي إصابة زيدان عشية مباراة فريقه مع ديبورتيفو ألافيس، حيث يسعى ريال مدريد إلى تعويض خيبة الخروج من بطولة كأس الملك على يد فريق من الدرجة الثالثة الأسبوع الحالي.

وسيتولى مساعد زيدان ومواطنه دافيد بيتوني مهمة قيادة الفريق السبت، الذي كشف أن زيدان في وضع صحي “جيد” لكنه “حزين” لأنه لن يكون بجانب اللاعبين.

وأوضح “تحدثت مع المدرب هذا الصباح وهو في وضع جيد. كان حزينا بعض الشيء هذا الصباح لأنه لن يكون برفقتنا. لن يكون معنا جسديا لكننا نعلم جميعا بأنه سيكون بجانبنا في تشجيعنا”، وفقا لفرانس برس.

ورغم أنه سيكون غائبا عن الفريق بسبب الحجر الصحي الذي سيبعده أيضا عن لقاء المرحلة المقبلة على أقل تقدير ضد ليفانتي، يدرك زيدان أن خسارة ثانية هذا الموسم أمام ألافيس القابع في المركز السابع عشر بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط، ستعقد وضعه كثيرا وستطيح إلى حد كبير بآمال ريال في الاحتفاظ باللقب.

وقلل بيتوني الجمعة من أهمية الحديث عن مستقبل زيدان في الفريق بعد خسارة مباراة الكأس الأربعاء على يد ألكويانو قائلا “أنتم تعرفونه، هو يحب كرة القدم، إنها شغفه. إنه محظوظ لتدريب هذا النادي العظيم. في كرة القدم، نحن نمر في زمن معقد، لكنه في وضع معنوي جيد”.

وتابع “أراه كل صباح والابتسامة على محياه، سعيدا، يريد أن يدرب. نريد المواصلة، نحن محظوظون بأن ندرب في هذا النادي، وبالتالي نستمتع بذلك كل يوم مع لاعبينا”.

وهذه أحدث وأقوى “صفعة” يتلقاها النادي الملكي بعد خسارته المدوية أمام فريق مغمور في بطولة كأس ملك إسبانيا.