حقيقة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بالرياض ومكة

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كشفت أحدث التقارير المختصة بالسوق العقارية عن تذبذب أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الماضية ما بين الارتفاع والانخفاض، وفقا لصحيفة “عكاظ”.

وأكدت هيئة الإحصاء أن العقارات التجارية تراجعت 1.9%، وكان التراجع الأبرز من نصيب الأراضي بالنسبة ذاتها، أما المعارض والمحلات التجارية فقد ارتفعت أسعارها 1.78%، فيما حافظت العقارات الزراعية على مستوياتها دون تغير.

وسجلت منطقتا «الرياض، ومكة» اختلافاً في العقارات السكنية، إذ شهدت الرياض ارتفاعاً في قيمة الأراضي، مقابل انخفاضها في مكة المكرمة.

أما العمائر فقد انخفضت في الرياض بنسبة 3.93% بخلاف مكة التي لم تسجل تغيراً يذكر، وتراجعت أسعار الفلل في الرياض بنسبة 3.56% فيما ارتفعت في مكة 1.35%، وواصلت الشقق الارتفاق في المنطقتين، أما البيوت انخفضت في الرياض 0.33% أما في منطقة مكة ارتفعت 0.83%.