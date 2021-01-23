97.5 مليون إصابة بالفيروس عالمياً

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تسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 2.092.736 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2019، حسب تعداد أجرته وكالة الصحافة الفرنسية استناداً إلى مصادر رسميّة أمس (الجمعة). وأصيب أكثر من 97.457.370 شخصا في العالم بالفيروس منذ ظهور الوباء، تعافى 59.236.900 منهم

تستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية، كما في روسيا وإسبانيا والمملكة المتحدة

ومنذ بدء تفشي الوباء، ازداد عدد اختبارات الكشف بشكل كبير وتحسنت تقنيات الفحص والتعقب، ما أدى إلى زيادة في الإصابات المشخصة

رغم ذلك، فإن عدد الإصابات المعلن قد لا يعكس إلا جزءاً بسيطاً من الإجمالي الفعلي، مع بقاء نسبة كبيرة من الحالات الأقل خطورة أو التي لا تظهر عليها أعراض، غير مكتشفة

وسجلت الخميس 17953 وفاة إضافية و662.119 إصابة جديدة في العالم

والدول التي سجلت أعلى عدد وفيات جديدة حسب أرقامها الأخيرة هي الولايات المتحدة مع 4045 وفاة والمملكة المتحدة (2539) والمكسيك (1803)

والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضرراً من جراء الوباء إذ سجلت 410.378 وفاة من أصل 24.632.468 إصابة، حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز

وبعد الولايات المتحدة، أكثر الدول تضررا هي البرازيل حيث سُجلت 214.147 وفاة و8.697.368 إصابة والهند مع 153.032 وفاة (10.625.428 إصابة) والمكسيك مع 146.174 وفاة (1.711.283 إصابة) والمملكة المتحدة مع 95829 وفاة (3.543.646 إصابة)

وسجل في بلجيكا أعلى معدل للوفيات نسبة لعدد السكان بلغ 178 وفاة لكل مائة ألف نسمة، تليها سلوفينيا (158) والجمهورية التشيكية (141) والمملكة المتحدة (141) وإيطاليا (139)

وأحصت أوروبا حتى الساعة 11.00 ت غ الجمعة 687.031 وفاة (31.529.013 إصابة) وأميركا اللاتينية والكاريبي 564.379 وفاة (17.840.992) والولايات المتحدة وكندا 428.956 وفاة (25.362.418 إصابة)

وسجلت في آسيا 233.763 وفيات (14.817.804 إصابات) والشرق الأوسط 94852 وفاة (4.509.626 إصابة) وأفريقيا 82810 وفيات (3.365.924 إصابة) وأوقيانيا 945 وفاة (31600 إصابة)

أعدّت هذه الحصيلة استناداً إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة الصحافة الفرنسية من السلطات الوطنية المختصة وإلى معلومات نشرتها منظمة الصحة العالمية