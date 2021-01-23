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السعودية: نستقبل كميات جديدة من لقاحات كورونا بعد 3 أسابيع

السعودية: نستقبل كميات جديدة من لقاحات كورونا بعد 3 أسابيع
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المناطق_ الرياض

أكد مسئول بوزارة الصحة السعودية، أمس الجمعة، أن تأخر موعد تلقي الجرعة الثانية من لقاح كورونا لن يؤثر على فاعلية اللقاح ما دام الشخص سيحصل عليها خلال الفترة الفعالة

ونقلت شبكة “عاجل” السعودية عن وكيل وزارة الصحة بالمملكة، عبد الله عسيري، قوله: ” المملكة سوف تستقبل خلال الـ 3 أسابيع المقبلة كميات من اللقاحات”

وفي وقت سابق، قالت وزارة الصحة: “”نظرا لتأخر توريد لقاح كورونا من الشركة المنتجة إلى المملكة وجميع دول العالم التي تصدر لها، وبسبب إيقاف مصنعها للتوسع في خطوط الإنتاج، تقرر إعادة جدولة تلقي اللقاح في المملكة”

وأضافت: “نواصل تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح كورونا والتوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح لتشمل جميع مناطق المملكة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحد من انتشار فيروس كورونا”

وأطلقت السعودية في 17 ديسمبر الماضي حملة تطعيم جماعي لسكان المملكة ضد عدوى فيروس كورونا، بلقاح طورته شركتا “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية

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