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«الجمارك» تحدد حالتين لاستيراد طائرات الدرون
http://almnatiq.net/?p=942638
المناطق_ الرياض

أوضحت الجمارك أن استيراد طائرات الدرون يخضع لإجراءين، الأول الفسح مباشرة من الجمرك، والثاني يتطلب موافقة هيئة الطيران المدني.

وذكر حساب «اسال الجمارك» -عبر تويتر- ردًّا على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «طائرات التحكم عن بُعد، في حال كانت بوزن أقل من 250 جرامًا يتم فسحها مباشرةً من الجمرك، بشرط أن لا تكون مزوّدة بكاميرا».

وتابعت الجمارك، أنه «بخلاف ذلك يتم اعتبارها من السلع المقيّد استيرادها، حيث تتطلب فسح من الهيئة العامة للطيران المدني».

وقال مواطن في استفساره: هل استيراد الطائرات بالريموت ممنوع؟

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