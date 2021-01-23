قصف صاروخي على مطار بغداد

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تعرض مطار بغداد الدولي، اليوم السبت، لقصف بـ3 صواريخ كاتيوشا.

وأفاد مصدر بأنه سمع دوي انفجارات في محيط مطار بغداد، وسط أنباء عن استهداف قاعدة “فكتوريا” العسكرية الأمريكية بهجوم مسلح أعقبه تحليق للطائرات المسيرة، بحسب ما ذكرت شبكة “رووداو” الإخبارية.

خلال الأشهر الماضية، استهدفت عشرات الهجمات الصاروخية منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنوداً أجانب إضافة إلى السفارة الأمريكية في بغداد.

اعتقلت القوات العراقية في يونيو مقاتلين من كتائب حزب الله العراقي على خلفية الهجمات الصاروخية على المنطقة الخضراء، غير أنها أفرجت عنهم بعد 4 أيام.

وتزايدت وتيرة هذه الهجمات منذ اغتيال كل من قائد “فيلق القدس” الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة “الحشد الشعبي”، أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية ببغداد، في 3 يناير الماضي.