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دراسة: النوم العميق يخلص الدماغ من “النفايات” السامة

دراسة: النوم العميق يخلص الدماغ من “النفايات” السامة
http://almnatiq.net/?p=942658

تؤكد دراسة جديدة نشرها الموقع الألماني “DEA VITA” أن للنوم العميق دور حيوي كبير في صحة المخ وذلك من خلال مساعدته، عند النوم الجيد ليلاً في إزالة “النفايات” من الدماغ. هذه النفايات تحتوي على بروتينات سامة يمكن أن تؤدي إلى أمراض التنكس العصبي.

وتبين في الدراسة التي أجريت على نشاط الدماغ وسلوكه عند ذباب الفاكهة أثناء النوم العميق أن دماغ هذه الحشرات يقوم في هذه المرحلة بالذات بإزالة النفايات من الدماغ بشكل طبيعي، وفقاً لتقرير باحثين من جامعة نورث وسترن عن نتائج دراستهم التي نشرت في مجلة “Science Advances” الصادرة باللغة الإنجليزية.

النوم العميق مهم للدماغ

في بيان صحفي نشره الموقع الألماني الذي يعتني بالصحة “هايل براكسيس نيت”، وضح البروفيسور القائم عن الدراسة، رافي ألادا، من جامعة نورث وسترن: “التخلص من النفايات يمكن أن يكون مهماً بشكل عام للحفاظ على صحة الدماغ أو الوقاية من الأمراض العصبية. يمكن أن يتم التخلص من النفايات عندما تكون مستيقظاً وعندما تكون نائماً، ولكن التخلص من النفايات يكون أكثر فعالية بشكل ملحوظ أثناء النوم العميق”.

وعلى الرغم من أن ذباب الفاكهة يبدو للوهلة الأولى مختلفا تماماً عن البشر إلا أن الخلايا العصبية التي تتحكم في دورة النوم والاستيقاظ عند هذا الذباب تشبه بشكل مذهل تلك الموجودة عند البشر. لهذا السبب اختار الباحثون ذباب الفاكهة لكونه كائناً نموذجياً يمكن دراسة تفاعله دماغه في النوم ومدى تأثير النوم العميق على إيقاعاته اليومية وأمراض التنكس العصبي.

لماذا نحن بحاجة للنوم؟

وضح القائمون على البحث أن جميع الكائنات الحية في حاجة إلى النوم فعندما يكون الجسم في حالة استرخاء تام يتسنى للدماغ عملية التنظيف للتخلص من السموم الخطرة التي تستنزف المخ، ما يؤدي إلى الإصابة بالأمراض العصبية مثل الزهايمر، بحسب ما يؤكد العلماء.

ويُكون المخ أثناء مرحلة النوم العميق روابط عصبية جديدة عن طريق بناء وتقوية ما يُعرف بالوصلات العصبية، التي تمكن خلايا الأعصاب من التواصل، مما يؤدي إلى تعزيز القدرة على التعلم وترسيخ الذكريات. وأثناء النوم العميق، يصلح المخ أيضاً قدراً يسيراً من الضرر العصبي اليومي الذي تتعرض له عادة الجينات والبروتينات داخل الخلايا العصبية بالإضافة إلى التخلص من المنتجات الثانوية التي تتراكم.

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