ترامب بأول تعليق بعد مغادرة البيت الأبيض: “سنفعل شيئا”

ترامب بأول تعليق بعد مغادرة البيت الأبيض: “سنفعل شيئا”

أبرز المواد
التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض

التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض

أبرز المواد
“البيئة” تدشن محطة مناخية لقياس الهاطل المطري وعناصر المناخ بالرياض

“البيئة” تدشن محطة مناخية لقياس الهاطل المطري وعناصر المناخ بالرياض

أبرز المواد
لا خسائر من الاستهداف الصاروخي لمطار بغداد الدولي

لا خسائر من الاستهداف الصاروخي لمطار بغداد الدولي

أبرز المواد

لا خسائر من الاستهداف الصاروخي لمطار بغداد الدولي

لا خسائر من الاستهداف الصاروخي لمطار بغداد الدولي
http://almnatiq.net/?p=942660
المناطق - دولي

استهدف مطار بغداد الدولي أمس بثلاثة صواريخ، دون وقوع خسائر بشرية.
وأفادت خليةُ الإعلام الأمني العراقية في بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية اليوم, بإطلاق ثلاثة صواريخ باتجاه مطار بغداد الدولي في ساعة متأخرة من ليلة أمس، سقط اثنان منها خارج المطار فيما سقط الثالث على منزل مواطن عراقي في منطقة حي الجهاد القريب من المطار، مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية به من دون تسجيل خسائر بشرية.

روابط ذات صلة

ترامب بأول تعليق بعد مغادرة البيت الأبيض: “سنفعل شيئا”

ترامب بأول تعليق بعد مغادرة البيت الأبيض: “سنفعل شيئا”
التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض

التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض
“البيئة” تدشن محطة مناخية لقياس الهاطل المطري وعناصر المناخ بالرياض

“البيئة” تدشن محطة مناخية لقياس الهاطل المطري وعناصر المناخ بالرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*