أمانة الشرقية: إدارة الأسواق تضبط ٢ طن ونصف من الليمون الفاسد في سوق الخضار والفاكهة المركزي بالدمام

تمكنت أمانة المنطقة الشرقية، مؤخرا، من ضبط ٢ طن ونصف من الليمون الفاسد معدة للفرز والبيع، في سوق الخضار والفواكه المركزي بالدمام.

وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان: أن الجولات الميدانية المكثفة التي ينفذها المراقبين الصحيين في الإدارة العامة للأسواق بالأمانة للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة قبل البيع، اسفرت عن ضبط 2 طن ونصف من الليمون الفاسد معدة للفرز والبيع بسوق الخضار والفواكه المركزي في الدمام، مشيرا الى أنه تم مصادرة كامل الكمية واتخاذ الإجراءات وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات البلدية بحق المخالفين، لافتا الى أن الأمانة رفعت خلال الفترة الماضية من وتيرة أعمالها الرقابية بأسواق النفع العام، للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لضمان توفير بيئة آمنة للمتسوقين.

وأضاف بأن الجولات التفتيشية تأتي استمراراً لجهود أمانة المنطقة الشرقية في إحكام الرقابة على كافة الأسواق الغذائية والمستودعات ومنافذ بيع المواد الغذائية ومراكز التسوق، وذلك للتأكد من سلامة الأغذية وتطبيق الاشتراطات البلدية، والوقوف على التزامها بالتنظيمات الاحترازية والوقائية.

وأكد أن الفرق الرقابية تواصل جولاتها على مدار الساعة للتأكد من سلامة الأغذية، وأنها لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والعقوبات حيال المخالفين.

ودعا الجميع الى ضرورة التعاون مع الأمانة والابلاغ عن أي مخالفات من خلال مركز 940 أو قنوات التواصل الخاصة بالأمانة في مواقع التواصل الاجتماعي.