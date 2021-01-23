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رفعوا دعوى لعزله.. كيف سيواجه بايدن عراقيل الجمهوريين؟

رفعوا دعوى لعزله.. كيف سيواجه بايدن عراقيل الجمهوريين؟
http://almnatiq.net/?p=942693

يواجه الرئيس الأميركي جو بايدن أولى محاولات خصومه الجمهوريين لتعكير صفو إدارته في أيامها الأولى، إذ رفعت الجمهورية مارجوري تايلور غرين، الجمعة، دعوى تطالب بعزله.

وسبق أن تعهدت غرين في 13 يناير، برفع تلك الدعوى في أول يوم يتولى فيه بايدن الرئاسة، وأوضحت آنذاك أنه “لا يمكن أن يكون لدينا رئيس للولايات المتحدة مستعد لإساءة استخدام سلطة منصبه، ويمكن شراؤه بسهولة من قبل الحكومات الأجنبية، وشركات الطاقة الصينية الأجنبية، وشركات الطاقة الأوكرانية. لذلك سأقوم بتقديم مواد لعزل جو بايدن”.

واعتبرت غرين أن “بايدن له تاريخ طويل ومقلق يتعلق بإساءة استخدامه السلطة عندما كان نائباً للرئيس (الأسبق) باراك أوباما”.

وفي شأنٍ ذي صلة، نشرت مجلة “ذي أتلانتيك” تقريراً أشارت فيه إلى أن بايدن، وفي إطار مساعيه لتفادي عراقيل الجمهوريين، قد يُخطط للدفع بالسياسات التي تُعزز شعبيته بين الأميركيين، لاسيما القضايا التي تُمثل أهمية محورية بالنسبة لهم.

مواجهة الجائحة

وأضافت أن الرئيس الجديد، يأمل بأن يجعل الأميركيين يشعرون وكأنهم يودعون فظائع عام 2020، في حين يتمثّل الأمر إلى حد كبير في قدرته على إخراج البلاد من أزمة كورونا، بحيث سيكون توزيع اللقاحات، وتحقيق الانتعاش الاقتصادي، عاملين أساسيين في هذا المجال.

وبحسب المجلة، هناك قدر هائل من الدعم السياسي يمكن أن يكسبه بايدن عندما يبدأ الشعب الأميركي في الذهاب مجدداً إلى دور السينما، أو يبدأ الأطفال في رؤية أجدادهم، وذلك في حال نجاح خطته لاحتواء جائحة كورونا.

كما يُخطط بايدن للمضي قدماً في تقديم شيكات بمبلغ إضافي قدره 1400 دولار لكل شخص، ووضع حد أدنى للأجور بمقدار 15 دولار في الساعة، وكلاهما جزء من حزمة إغاثة بقيمة 2 تريليون دولار، ويخطط أيضاً لمشروع قانون للبنية التحتية، من شأنه أن يوفر وظائف جديدة.

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض بشأن جائحة كورونا- 21 يناير 2021 - AFP

استعادة القيم

وفي أول خطاب له بعد تنصيبه، بدأ بايدن الكشف عن الخطوط العريضة لسياساته، إذ قال إنه ترشح من أجل استعادة القيم الأميركية، واحترام المعاهدات، والتخلص من العنصرية الممنهجة غير المسبوقة التي تعاني منها البلاد.

وتابع أن إدارته “تحتاج إلى العمل الدؤوب لمصلحة الولايات المتحدة، ولتغيير الوضع الراهن والقضاء على العنصرية”، مشيراً إلى الأحداث التي أعقبت وفاة الأميركي من أصل إفريقي جورج فلويد، على يد شرطة مينيابوليس بولاية مينيسوتا في مايو 2020.

ولفت بايدن في خطابه، إلى أن “العالم سينظر إلى كيفية تعاملنا مع جائحة كورونا ومسألة توزيع اللقاحات، خصوصاً مع مرور البلاد بتحديات هائلة”، مؤكداً أن إدارته ستعمل على تعافي الاقتصاد، ودعم حرية الإعلام والصحافة.

إلغاء قرارات ترمب

ويحاول الرئيس الأميركي، عدم تكرار الأخطاء التي أدت إلى بدايات صعبة لرؤساء آخرين، ولذلك يُخطط مع حلفائه في الكونغرس، وفقاً لـ”ذي أتلانتيك” للمضي في أجندة تشريعية، واستراتيجية سياسية تقدم بها الديمقراطيون منذ عقود.

واستهل بايدن ولايته بتوقيع عدة أوامر تنفيذية، تتعلق بمواجهة أزمة كورونا، وتغيّر المناخ، وعدم المساواة العرقية، كما تضمنت إلغاء قرارات اتخذها سلفه، عبر العودة إلى اتفاقية باريس للمناخ، وإلزامية ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي في جميع المباني الفيدرالية، وإلغاء الحظر الذي فرضه الرئيس السابق دونالد ترمب على دخول مواطني عدد من البلدان ذات الغالبية المسلمة إلى الولايات المتحدة.

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