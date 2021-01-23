احدث الأخبار

الصحة : تعافي (203) حالات و تسجيل (197) حالة مؤكدة “خلال 24 ساعة” وإجمالي المتعافين في المملكة يبلغ (357728) حالة
أبرز المواد
 رفعوا دعوى لعزله.. كيف سيواجه بايدن عراقيل الجمهوريين؟
أبرز المواد
 جولات تبوك السياحية.. متعة الاستكشاف في “شتاء السعودية”
منطقة تبوك
 وزير دفاع أميركا الجديد يدخل التاريخ
أبرز المواد
 التعليم تبدأ غداً تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ
أبرز المواد
 السودان: سد النهضة يضرنا لذا نتمسك باتفاق يحمينا
أبرز المواد
 أمانة الشرقية: إدارة الأسواق تضبط ٢ طن ونصف من الليمون الفاسد في سوق الخضار والفاكهة المركزي بالدمام
المنطقة الشرقية
 المفرطون في تناول اللحوم.. ماذا ينتظرهم عند الشيخوخة؟
أبرز المواد
 ترامب بأول تعليق بعد مغادرة البيت الأبيض: “سنفعل شيئا”
أبرز المواد
 التحالف: اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون تجاه الرياض
أبرز المواد
 “البيئة” تدشن محطة مناخية لقياس الهاطل المطري وعناصر المناخ بالرياض
أبرز المواد
 لا خسائر من الاستهداف الصاروخي لمطار بغداد الدولي
أبرز المواد
الصحة : تعافي (203) حالات و تسجيل (197) حالة مؤكدة “خلال 24 ساعة” وإجمالي المتعافين في المملكة يبلغ (357728) حالة

الصحة : تعافي (203) حالات و تسجيل (197) حالة مؤكدة “خلال 24 ساعة” وإجمالي المتعافين في المملكة يبلغ (357728) حالة

أبرز المواد
رفعوا دعوى لعزله.. كيف سيواجه بايدن عراقيل الجمهوريين؟

رفعوا دعوى لعزله.. كيف سيواجه بايدن عراقيل الجمهوريين؟

أبرز المواد
جولات تبوك السياحية.. متعة الاستكشاف في “شتاء السعودية”

جولات تبوك السياحية.. متعة الاستكشاف في “شتاء السعودية”

منطقة تبوك
وزير دفاع أميركا الجديد يدخل التاريخ

وزير دفاع أميركا الجديد يدخل التاريخ

أبرز المواد

الصحة : تعافي (203) حالات و تسجيل (197) حالة مؤكدة “خلال 24 ساعة” وإجمالي المتعافين في المملكة يبلغ (357728) حالة

الصحة : تعافي (203) حالات و تسجيل (197) حالة مؤكدة “خلال 24 ساعة” وإجمالي المتعافين في المملكة يبلغ (357728) حالة
http://almnatiq.net/?p=942696

أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل (197) حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد (COVID -19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (366185) حالة، من بينها (2107) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (329) حالة حرجة، كما تم تسجيل (203) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (357728) حالة.
وبلغ عدد الوفيات (6350) حالة ، بإضافة (4) حالات وفاة جديدة” يرحمهم الله جميعاً” لافتةً النظر إلى أنه تم إجراء (33875) فحصاً مخبريا جديدا .
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت “الصحة” التوصية لكل مَنْ لديه أعراض التوجه لعيادات تطمن التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، أو مراكز تأكد التي خصّصتها الصحة لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق (صحتي)، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.

روابط ذات صلة

رفعوا دعوى لعزله.. كيف سيواجه بايدن عراقيل الجمهوريين؟

رفعوا دعوى لعزله.. كيف سيواجه بايدن عراقيل الجمهوريين؟
وزير دفاع أميركا الجديد يدخل التاريخ

وزير دفاع أميركا الجديد يدخل التاريخ
التعليم تبدأ غداً تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ

التعليم تبدأ غداً تسجيل الطلاب والطالبات المستجدين في الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 1443هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*