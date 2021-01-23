صحة حفر الباطن تفعل حملة توعوية للإجراءات الاحترازية لمنسوبي شرطة القيصومة

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فعلت صحة حفر الباطن ممثلة بمستشفى القيصومة العام حملة توعوية للالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مركز شرطة القيصومة بهدف توعيتهم بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وغسل اليدين والحد من التجمعات ، بالإضافة إلى تعريفهم بكيفية التسجيل عبر تطبيق “صحتي”، والخدمات التي تقدم من خلاله.وتأتي هذه الحملات التوعوية امتدادًا للجهود التي تقوم بها صحة حفر الباطن منذ بدء جائحة كورونا لتوعية جميع أفراد المجتمع.