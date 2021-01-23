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ظريف يود التفاوض مع أميركا على عكس طهران

ظريف يود التفاوض مع أميركا على عكس طهران
http://almnatiq.net/?p=942702
المناطق - وكالات

اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، أن إيران يمكن أن تدخل في “مفاوضات شاملة” مع الولايات المتحدة، لحل القضايا الخلافية التي لا تقتصر على الاتفاق النووي.

وقال ظريف في مقابلة مع صحيفة ” اعتماد” الايرانية السبت، إنه يمكن إجراء “مفاوضات شاملة” مع الإدارة الأميركية لحل الخلافات العالقة حول قضايا النفط وأمن الخليج والسلام في أفغانستان”.

“رأيي الشخصي”

إلا أن الوزير الإيراني أردف”هذا رأيي الشخصي وليس رأي النظام”، مضيفا” نحتاج لرسم شكل العلاقة النهائية مع الولايات المتحدة”.

كما اعتبر أن انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي، أضاع فرصة اعادة العلاقات.

إيران ودعم الميليشيات

وزعم أن دعم إيران للجماعات المسلحة الموالية لطهران في الشرق الأوسط ليست “بالوكالة” بل هي “مساعدات انمائية” و” انفاق لمصلحة السياسة الخارجية”، حسب وصفه.

يأتي ادعاء ظريف في وقت أنفقت فيه طهران 16 مليار دولار منذ عام 2012 لدعم رئيس النظام السوري بشار الأسد ومليارات أخرى لتمويل الجماعات الموالية لها في اليمن والعراق ولبنان وفلسطين.

ووفقا لتقارير دولية، فقد تراوحت مساعدات إيران السنوية لحزب الله وحده بين 200 مليون دولار و 830 مليون دولار سنويًا، اعتمادًا على الوضع الاقتصادي لإيران.

كما قدرت مساعداتها للجماعات الفلسطينية الموالية لها مثل “حماس” و”الجهاد” بما يتراوح بين 60 و 70 مليون دولار في بعض السنوات.

وكانت تصريحات محمود الزهار، القيادي في حركة “حماس” الفلسطينية الموالية لطهران، الذي أكد تسلمه وأعضاء الحركة 9 حقائب تحمل 22 مليون دولار من المساعدات من قائد فيلق القدس السابق بالحرس الثوري الإيراني، أثارت الجدل داخل الأوساط الايرانية في ظل تدهور الوضع الاقتصادي.

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