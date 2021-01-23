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وفاة المذيع لاري كينغ بعد صراع طويل مع المرض

وفاة المذيع لاري كينغ بعد صراع طويل مع المرض

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وفاة المذيع لاري كينغ بعد صراع طويل مع المرض

وفاة المذيع لاري كينغ بعد صراع طويل مع المرض
http://almnatiq.net/?p=942709

أكدت عائلة المذيع الأمريكي الأسطوري لاري كينغ أنه فارق الحياة في مستشفى في مدينة لوس أنجلوس صباح اليوم السبت عن عمر ناهز 88 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر على حساب كينغ في “تويتر” بيان تعزية صدر عن شركة Ora TV التلفزيونية الذي كان المذيع من مؤسسيها.

ذكّر البيان بالإنجازات التي حققها كيمغ خلال حياته المهنية التي استمرت 63 عاما، بما في ذلك مقابلة رائعة مع ألوف الأشخاص البارزين، منهم رؤساء أمريكيون وأجانب.

واحتفل كينغ الذي كان يعاني على مدى سنوات من مشاكل خطيرة، في المستشفى بعيد ميلاده الـ87 في 19 نوفمبر الماضي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، وردت أنباء عن نقل كينغ إلى المستشفى مجددا، بعد تشخيص إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتم توصيله بأجهزة التنفس الاصطناعي.

وكسب كينغ شهرة واسعة لتقديمه برنامجا شخصيا على الهواء على شبكة “سي إن إن” خلال فترة بين 1985 و2010، وكان يتعاون منذ عام 2013 مع شبكة RT.

ونعت رئيسة تحرير RT مارغاريتا سيمونيان على حسابها في “تويتر” كينغ الذي وصفته أكبر أسطورة للتلفزيون العالمي، وقالت إن وفاته خسارة فادحة ومروعة.

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