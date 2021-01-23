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التغيير من أول لحظة.. ماذا فعل بايدن بديكور المكتب الرئاسي؟

التغيير من أول لحظة.. ماذا فعل بايدن بديكور المكتب الرئاسي؟
http://almnatiq.net/?p=942712
المناطق - وكالات

بدأت أولى لمسات الرئيس الأميركي السادس والأربعين جو بايدن، تتضح بعد تنصيبه خلفا لدونالد ترامب، إذ أظهرت صور إجرائه لتعديلات عدة على “ديكور” المكتب البيضاوي.

ومن التعديلات التي أدخلها بايدن على مكتبه في البيت الأبيض، وضع سجادة زرقاء بشعار الختم الرئاسي، كانت موجودة بمكتب الرئيس الأسبق بيل كلينتون، وصور للـ”آباء المؤسسين”.

كذلك استبدل بايدن الستائر الحمراء التي استعملها ترامب بأخرى صفراء اللون، إلى جانب العديد من اللوحات والتماثيل النصفية في دلالات رمزية لدعم واحترام الحقوق المدنية ورفض العنصرية.

ومن الأشياء الغريبة الموجودة في مكتب بايدن، قطعة من صخرة جلبها طاقم “أبولو 17” من القمر، يقدّر عمرها بحوالي 3.9 مليار سنة، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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