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“البطريق الحائر” ارتكب خطأ غريبا.. و”صديقه” يتدخل

“البطريق الحائر” ارتكب خطأ غريبا.. و”صديقه” يتدخل
http://almnatiq.net/?p=942719
المناطق - وكالات

يبدو أن البشر ليسوا وحدهم من يواجهون صعوبة في تمييز طيور البطريق عن بعضها البعض، إذ وثق مقطع فيديو موقفا طريفا تعرض له بطريق، حين ترك مجموعته وانضم لمجموعة أخرى من الطيور عن طريق الخطأ، ليأتي “صديقه” مسرعا لإعادته.

ونشرت قناة “ذي ساثورن بارلوز” على موقع يوتيوب، مقطع فيديو لمجموعة من طيور البطاريق من نوع “روكهوبر” في أحد جزر أرخبيل فوكلاند، الواقع في أميركا الجنوبية.

وظهرت مجموعة من الطيور في الفيديو تسير، قبل أن تلتقي بمجموعة أخرى من البطاريق، لتختلط طيور المجموعتين لبضعة ثوان، وكأنهم يلقون التحية على بعضهم البعض.

 إلا أن مشهدا طريف طغى على الواقعة، عندما ظهر بطريق وعلامات الحيرة تبدو واضحة عليه بعد أن انضم إلى المجموعة الأخرى ومضى معها عن طريق الخطأ، بدلا من “أصدقائه”.

وفجأة، ظهر بطريق آخر يسرع باتجاه “صديقه الضائع”، ليعيده إلى مجموعتهم، بعد أن اختلط عليه الأمر وانضم إلى الطيور الأخرى.

وأعاد موقع “هافينغتون بوست” نشر مقطع الفيديو، الذي انتشر أيضا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، ونال إعجاب الكثيرين لطرافته.

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