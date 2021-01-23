القبض على مواطِنَين ارتكبا عدداً من جرائم السرقة في المنطقة الشرقية

المناطق - واس

تمكن رجال شرطة المنطقة الشرقية، اليوم، من القبض على مواطنين ارتكبا عددًا من جرائم السرقة.

وقال مساعد المُتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية النقيب محمد الدريهم، إن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت – بفضل الله – عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطنين اثنين في العقدين الثالث والرابع من العمر، ارتكبا عدداً من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي.

وأوضح الدريهم الجرائم تمثلت في سرقةِ عددٍ من المنازل، ومحلٍ تجاري، و (3) مركبات، تم استردادها، وقد جرى إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.