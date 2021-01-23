خمسة أندية لن تمنحها وزارة الرياضة شهادة الكفاءة المالية والسبب

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم، عدم منح أندية (الباطن – الاتفاق- الوحدة – الاتحاد – النصر) شهادة الكفاءة المالية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن سبب عدم منح الأندية الخمسة شهادة الكفاءة المالية هو عدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة.
أعلنت وزارة الرياضة، اليوم، عدم منح أندية (الباطن – الاتفاق- الوحدة – الاتحاد – النصر) شهادة الكفاءة المالية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إن سبب عدم منح الأندية الخمسة شهادة الكفاءة المالية هو عدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة.
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