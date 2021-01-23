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خمسة أندية لن تمنحها وزارة الرياضة شهادة الكفاءة المالية والسبب

خمسة أندية لن تمنحها وزارة الرياضة شهادة الكفاءة المالية والسبب
http://almnatiq.net/?p=942758
المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم، عدم منح أندية (الباطن – الاتفاق- الوحدة – الاتحاد – النصر) شهادة الكفاءة المالية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن سبب عدم منح الأندية الخمسة شهادة الكفاءة المالية هو عدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة.

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