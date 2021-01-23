خمسة أندية لن تمنحها وزارة الرياضة شهادة الكفاءة المالية والسبب

المناطق - الرياض

أعلنت وزارة الرياضة، اليوم، عدم منح أندية (الباطن – الاتفاق- الوحدة – الاتحاد – النصر) شهادة الكفاءة المالية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن سبب عدم منح الأندية الخمسة شهادة الكفاءة المالية هو عدم استيفائها للمعايير الملزمة للحصول على الشهادة.