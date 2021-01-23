مصر.. بدء التطعيم ضد كورونا غدا

المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة المصرية بدء عملية التطعيم ضد كورونا غدًا، مشيرة إلى أن الأولوية للأطقم الطبية.



وكانت وزارة الصحة المصرية قد أعلنت يوم أمس (الجمعة)، عن تراجع نسب الشفاء بين مرضى كورونا.



وقالت الوزارة إن بياناتها تؤكد تراجع نسب شفاء مرضى كورونا في المستشفيات إلى 78.4% بعدما كانت النسبة تزيد عن 92% في الأيام السابقة، وفقا لإجمالي الأعداد الرسمية المعلنة.