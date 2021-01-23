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منصة الحرمين الشريفين توفر خدمات رقمية متميزة إلى جميع أنحاء العالم

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تهدف إلى إثراء التجربة الدينية الرقمية للمسلمين

منصة الحرمين الشريفين توفر خدمات رقمية متميزة إلى جميع أنحاء العالم

منصة الحرمين الشريفين توفر خدمات رقمية متميزة إلى جميع أنحاء العالم
http://almnatiq.net/?p=942770
المناطق - واس

وفرت منصة منارة الحرمين الشريفين العديد من الخدمات الرقمية، والتي تهدف إلى إثراء التجربة الدينية الرقمية للمسلمين بجميع أنحاء العالم بعد التداعيات التي أحدثتهاً جائحة كورونا، وتسهيل الوصول عبر التقنية، الأمر الذي مكّن الجميع من الاستماع لخطب ودروس الحرمين الشريفين عن بُعد بكل يسر وسهولة.
وتحوي المنصة العديد من العناصر أبرزها، البث الحي لخطب أئمة الحرمين الشريفين ومنها خطبتا الجمعة، والمحاضرات والحلقات لأئمة الحرمين، وتضم أيضاً نافذةً لطرح الأسئلة والاستفسارات الكتابية والحصول على الردود من المحاضر أو الشيخ خلال بث المادة الحية للمحاضرات أو الدروس أو الحلقات، إلى جانب توفر جدول زمني للخطب والدروس والمحاضرات والحلقات، واحتوائها على قسم كامل للأرشفة.
وطورت الرئاسة منصة إلكترونية موحدة لجميع الخدمات التي تقدمها الرئاسة، ومشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة ، وتطوير البنية التحتية لبث خطب المسجد الحرام وخطبة عرفة إلى 10 لغات، وأتمتة الإجراءات وفق التحول الرقمي ، وتوريد نظام رقمي يلبي احتياجات الرئاسة في المراسلات الداخلية والخارجية ويساعد في توزيع المهام وإدارتها وإدارة اللجان والاجتماعات وحفظ وأرشفة الوثائق ، أما (الخطة الإستراتيجية 2024) فهي تحديث لمشروع حرمين ليتوافق مع رؤية المملكة 2030 و قياس تجربة رضا المستفيد بأحدث التقنيات العالمية التي تساعد في قياس تجربة القاصدين لتحسين تجربة القاصد .

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