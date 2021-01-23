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تنفيذ مشروعات مياه بأكثر من 377 مليون ريال في جازان

تنفيذ مشروعات مياه بأكثر من 377 مليون ريال في جازان
http://almnatiq.net/?p=942773
المناطق - واس

نفذت الإدارة العامة لخدمات المياه بمنطقة جازان العديد من المشروعات بمحافظة أبو عريش بأكثر من 377 مليون ريال ، وذلك ضمن منظومة مشروعات المياه والبيئة بمنطقة جازان.
وأوضح مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس بندر بن ناصر جبر أن المشروعات شملت الانتهاء من تنفيذ 12 مشروعاَ مائيا بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 193.200.000 ريال ، فيما يجري حاليا تنفيذ مشروع في المجال المائي بأكثر من 23.400.000 ريال ، وتسعة خزانات أرضية للمياه بسعة إجمالية بلغت 95000متر مكعب ، إضافة لتنفيذ 697 كيلو مترا من شبكات المياه وخطوط النقل ، وتنفيذ وتركيب 13.400 توصيلة مياه منزلية وعداد بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها ، ومشروع انشاء محطة مدمجة للصرف الصحي بسعة 1000متر مكعب يوميا بمبلغ 6.600.000 ريال ، ومشروع شبكات صرف صحي الجاري الذي تنفيذه حاليا بأكثر من 63.900.000 ريال.
وبين أن جهود الإدارة في مجال توفير المياه أثمرت زيادة في كميات المياه حيث بلغت كميات المياه التي تم ضخها بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة أكثر من 52.603 مكعب من المياه في اليوم خلال العام المنصرم ٢٠٢٠م، مقارنة بـ 38.853 مترا مكعبا يوميا في العام 2018م ، بنسبة زيادة بلغت 36% ، وبزيادة في عدد ساعات الضخ حيث بلغت 13.4 ساعة يوميا في العام المنصرم مقارنة بتسع ساعات في العام 2018م ، ليصبح بذلك عدد المستفيدين من خدمات المياه أكثر من 210.000 مستفيد في 119 حي وقرية تابعة للمحافظة ، مفيداً أن العام الحالي والسنوات القادمة ستشهد بمشيئة الله تعالى تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية المستقبلية في مجالات المياه والبيئة وفقا للخطط والبرامج المعدة لذلك.

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