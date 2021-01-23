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وكيل الصحة يتوقع تخفيف إجراءات كورونا بنهاية الربع الثالث من العام

وكيل الصحة يتوقع تخفيف إجراءات كورونا بنهاية الربع الثالث من العام
http://almnatiq.net/?p=942786
المناطق - الرياض

قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة، الدكتور هاني جوخدار، إنه من المتوقع تجاوز النسبة المطلوبة للوصول للمناعة المجتمعية ضد فيروس كورونا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، والتي يمكن بعدها تخفيف الإجراءات الاحترازية.

وذكر وكيل وزارة الصحة خلال حديثه لبرنامج “إم بي سي” في أسبوع اليوم (السبت)، أن الوصول للمناعة المجتمعية يتم من خلال تطعيم أكبر عدد، أو العدوى التي يصاب بها السكان، وأنهم يتحاشون الأخيرة.

وأوضح أن عدم تجاوز من أخذوا اللقاح نصف مليون يرجع إلى الكميات الموجودة من اللقاح، مبيناً أن العقد مع شركة فايزر يتضمن وصول 100 ألف جرعة كل أسبوع، على أن يرتفع العدد تباعا، إضافة إلى العمل على إجازة لقاحات أخرى من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأشار إلى أن الكمية الموجودة من لقاح كورونا تغطي الجرعة الثانية لمجموعة كبيرة ممن أخذوا الأولى.

وشدد الدكتور هاني جوخدار في نهاية حديثه على ضرورة المحافظة على الإجراءات الاحترازية من خلال التباعد ولبس الكمامات، لافتًا إلى أن البعض بدأ التساهل بعد توفير اللقاحات.

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