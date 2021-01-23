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تأجيل موعد انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

تأجيل موعد انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

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تأجيل موعد انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1

تأجيل موعد انطلاق سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1
http://almnatiq.net/?p=942818
المناطق - واس

أعلنت الجهة المنظمة لسباقات فورمولا 1 عن تعديل مواعيد انطلاق سباقات موسم 2021، وتأجيلها أسبوعاً واحداً نظير استمرار القيود المفروضة على السفر الدولي بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (COVID – 19).
وبناء على ذلك تقرر تأجيل إقامة سباق جائزة السعودية الكبرى الذي كان مقرراً له أن يقام خلال الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر ليقام في الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021، على أن تنطلق سباقات هذا الموسم بسباق جائزة البحرين الكبرى في 28 مارس المقبل، بعد أن نُقل السباق الافتتاحي التقليدي والمقرر إقامته في أستراليا من مارس إلى نوفمبر، وتأجيل جميع السباقات بعد ذلك لمدة أسبوع لكل جولة.
وعن ذلك قال رئيس مجلس إدارة الإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان العبد الله الفيصل: “نتطلّع قُدمًا لانطلاق أول سباق للجائزة الكبرى في الفورمولا 1 في المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من ترقب الجميع لهذا الحدث الكبير، فإنني متأكد أن محبي السباق المتحمسين في المملكة يتفهمون الواقع الحالي الذي فرضته الجائحة على الجدول الكامل، وسينتظرون بشوق أسبوعًا واحدًا إضافيًا لحضور السباق الذي طال انتظاره في المملكة”.
وأضاف سموه: ” نتفهم تماماً ونتفق مع قرار فورمولا1 بإعادة تعديل تقويم موسم 2021، مع التأكيد أن الإجراء لن يؤثّر أبدًا على الحماس والإثارة والتوقعات خصوصًا أنّه يُقام في المراحل الأخيرة من الموسم التي تشهد احتدام المنافسة، متطلعا سموه إلى الترحيب بالعالم في جدة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2021″.
من جهته قال الرئيس والمدير التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي: “كانت بداية مزدحمة للعام في الفورمولا 1 وعدد السباقات المخطط لها لهذا الموسم لا يزال كما هو دون تغيير”، وأن الحياة لم تعد إلى طبيعتها بعد في أعقاب الجائحة، لكننا أظهرنا في عام 2020 أنه يمكننا السباق بأمان كأحد أوّل الرياضات الدولية التي تعود للحياة، ولدينا الخبرة والخطط الموضوعة لإكمال الموسم، ولدينا الخبرة من الموسم الماضي مع جميع شركائنا والمسوّقين المعتمدين للتكيّف وفقاً لذلك بأمان في عام 2021”.
ويعد سباق جائزة السعودية الكبرى للفورمولا 1 الأول ضمن شراكة طويلة الأمد بين الفورمولا 1 والإتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وسيقام على كورنيش جدة على طول ضفاف البحر الأحمر ليقدّم للجمهور ومحبي هذه الرياضة عطلة نهاية أسبوع كاملة تجمع رياضة السيارات الحية والترفيه والثقافة .
وتعتبر فورمولا 1 أحدث فعالية رياضيّة دولية ضخمة تلتزم بها المملكة، وستتوّج عامًا مثيرًا لرياضة السيارات في المملكة، حيث استضافت قبل أيام رالي داكار، وسترحب بعودة سباق الدرعية للفورمولا إي للعام الثالث على التوالي في شهر فبراير المقبل.

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