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أمانة عسير تُغلق ١٣١ منشأةً وتصادر ٢٣٣٥ كجم أغذية فاسدة خلال أسبوع

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أمانة عسير تُغلق ١٣١ منشأةً وتصادر ٢٣٣٥ كجم أغذية فاسدة خلال أسبوع

أمانة عسير تُغلق ١٣١ منشأةً وتصادر ٢٣٣٥ كجم أغذية فاسدة خلال أسبوع
http://almnatiq.net/?p=942823
المناطق - عسير

تمكنت الفرق الرقابية التابعة لأمانة منطقة عسير وبلدياتها خلال جولاتها الرقابية على المنشآت التجارية ذات الأنشطة المتنوعة من إغلاق ١٣١ محلاً خلال أسبوع عمل.

وتأتي هذه الجولات للتأكد من سلامة كل مايُقدم للمستهلك والتأكد من نظامية الاشتراطات البلدية والصحية والإجراءات الاحترازية لهذه المنشآت والعاملين بها.

وأوضح الدكتور وليد الحميدي أن الجولات التفتيشية والرقابية كانت خلال أسبوع عمل وتحديدًا من الفترة ٧ يناير حتى ١٣ يناير من عام ٢٠٢١، مؤكدًا أن الأعمال والجهود الرقابية جاءت بعدد ٣٠١٧ جولةً رقابيةً بإشراف عددٍ من الكوادر المختصة وضبط ٦٩٠مخالفةً متنوعةً.

وأشار إلى أن الفرق أغلقت خلال هذه الجولات ١٣١ منشأةً لمخالفتها التقيد بالتدابير البلدية والصحية المرتبطة بالأسواق والمراكز التجارية أو ضبطِ الفرق مُخالفاتٍ استوجبت عقوبة الإغلاق ومنها: تدني مستوى النظافة، وسوء حفظ الأطعمة، وسوء الأدوات المُستخدمة، وانتهاء الشهادات الصحية وغيرها، لافتاً إلى مُصادرة الفرق على إثر تلك الجولات كمياتٍ بلغت ٢٣٣٥ كجم من الأغذية والمواد التالفة.

وبين الحميدي أن عدد المراقبين الميدانيين خلال هذه الجولات بلغ ٦٩٤ مراقبًا بلدياً كما تمت مصادرة ١٨ شهادة صحية منتهية خلال هذه الجولات المشتركة، مؤكدًا في ذات السياق استمرار هذه الجولات على المنشآت التجارية المتنوعة وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين، موجهًا الجميع بضرورة التواصل ورفع الملاحظات والشكاوى عبر ٩٤٠ وعلى مدار الساعة.

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