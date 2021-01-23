أمير القصيم يوجه بعدم التهاون في تطبيق إجراءات الوقاية من تفشي “كورونا”

المناطق - القصيم

وجه أمير منطقة القصيم، صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، مسؤولي القطاعات الحكومية والأمنية ومحافظي المحافظات ورؤساء المراكز بالمنطقة، بالالتزام والامتثال بتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية والتعليمات المتخذة تجاه الوقاية من فيروس كورونا والحرص على متابعة تطبيق التباعد ولبس الكمامات وغيرها من إجراءات احترازية، وزيادة التأكيد على الجميع بتطبيق كافة البروتوكولات المعتمدة في جميع المنشآت والأماكن والانضباط في ذلك.

وقال أمير القصيم: إن وجود اللقاح لا يعني انتهاء فيروس كورونا، ومن المهم استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية كوننا لازلنا في الجائحة، لما لها من أهمية في الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزائرين للمنطقة.

وشدد سموه على القطاعات كافة بتطبيق العقوبات على من يتراخى بالالتزام بالاحترازات الوقائية والتعليمات المتخذة بهذا الصدد من قبل الدولة ـ ايدها الله ـ على الوجه الأكمل في مختلف المواقع والسلوكيات اليومية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي مواصلة لإنجاح الجهود التي تبذلها مختلف القطاعات بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ في سبيل مواجهة انتشار الفيروس والحد منه والقضاء عليه ـ بإذن الله ـ, سائلاً المولى عز وجل أن يرفع هذا الوباء وأن يبارك بالجهود وأن يحفظ الجميع.