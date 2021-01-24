ارتفاع أسعار تذاكر الطيران للكويت إلى 1000 دينار

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المناطق - وكالات

تسبب قرار تعديل السعة التشغيلية لرحلات الوصول إلى مطار الكويت الدولي، بحيث لا تزيد على 35 راكباً في الرحلة اعتبارا من الغد، لزيادة جنونية في الأسعار التي وصلت إلى 1000 دينار للقادمين من محطات قريبة.

وأسفر ذلك عن إلغاء بعض شركات الطيران رحلاتها لانتفاء الجدوى الاقتصادية، وفقا لصحيفة القبس الكويتية، حيث ألغي نحو 60 ألف حجز للسفر، وهناك استثناء وحيد لهذا القرار، يشمل ركاب العمالة المنزلية وركاب الترانزيت، كما لا يشمل القرار الرحلات المغادرة.

وأرجع مصدر كويتي القرار بانتشار فيروس كورونا المتحور، واكتشاف إصابتين به قادمتين من بريطانيا، ما دفع السلطات الصحية لزيادة إحكام الرقابة على القادمين عبر فحصهم في المطار قبل دخولهم البلاد.

كما أوضح أنه يتوقع، بعد هذا القرار، أن يصل عدد الرحلات القادمة إلى 15 رحلة فقط، تحمل 5 آلاف راكب، وأنه يمكن التراجع عن القرار عند توفر المختبرات الأهلية في المطار، وهو ما يتوقع تجهيزه خلال أيام قليلة.

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