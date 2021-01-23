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توقيف عمالة بمعرفات سعودية تعمل بتطبيق لتأجير المركبات في الرياض

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توقيف عمالة بمعرفات سعودية تعمل بتطبيق لتأجير المركبات في الرياض

توقيف عمالة بمعرفات سعودية تعمل بتطبيق لتأجير المركبات في الرياض
http://almnatiq.net/?p=942874
المناطق - الرياض

تمكنت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض من ضبط عمالة وافدة تعمل بمعرفات سعودية لدى إحدى التطبيقات المشهورة لتأجير المركبات وتم التعامل معها بإيقاف المعرفات من هيئة النقل العام كما ضبط المفتشون بعض العمالة المنزلية “سائق خاص وعامل تربية مواشي ” تعمل في إحدى المصانع بالإضافة الى ضبط عمالة اخرى تعمل على غير الكفالة .

جاء ذلك خلال الحملات المشتركة التي نفذها المفتشون الأسبوع الحالي على مواقع متفرقة من العاصمة الرياض وأسفرت عن إجراء مايزيد عن 1400 زيارة ميدانية وضبط 125 مخالفة وإنذار في جميع الأنشطة المستهدفة منها ” قطاع تأجير السيارات ونقل البضائع وتوجيه مركبات الأجرة والشاحنات الأجنبية والمجمعات التجارية”.

وحث فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المواطنين والمواطنات على التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها عبر تطبيق «معاً للرصد» المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

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