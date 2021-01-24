المجر تفوز على بولندا وتتأهل لربع نهائي كأس العالم لكرة اليد “2021”

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فاز منتخب المجر لكرة اليد على نظيره البولندي بنتيجة 30 – 26 في المباراة التي جمعتهما اليوم بالصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم لكرة اليد “مصر 2021”.

وضمنت المجر بهذا الفوز العبور للدور ربع النهائي بعدما ارتقت لصدارة المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما تجمد رصيد بولندا عند 4 نقاط في المركز الثالث خلف إسبانيا صاحبة المركز الثاني برصيد 7 نقاط، وتأتي ألمانيا رابعة برصيد نقطتين، والبرازيل خامسة برصيد نقطة واحدة، والأوروجواي سادسة بلا رصيد من النقاط.