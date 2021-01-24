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الفارس الشربتلي يُتوج بالجائزة الكبرى في بطولة خشم الحصان

الفارس الشربتلي يُتوج بالجائزة الكبرى في بطولة خشم الحصان
http://almnatiq.net/?p=942888
المناطق - وكالات

تُوج الفارس عبدالله وليد الشربتلي بالجائزة الكبرى لبطولة خشم الحصان لقفز الحواجز التي اختتمت اليوم، في مركز المرتجز للفروسية بملهم شمال مدينة الرياض، بمشاركة أكثر من ١٠٠ فارس وفارسة من نخبة فرسان المملكة، إضافة لمشاركات دولية وخليجية في نهائي البطولة.
وتوج رئيس مجلس إدارة مركز المرتجز الدكتور عبدالرحمن الجريسي الفائزين بالمراكز الأولى، حيث حل ثانياً الفارس علي المقعدي والثالث عبدالله الشربتلي والرابع ناصر الشواف والخامس الفارس بدر الفرد.
وتمكن الفارس عبدالله الشربتلي من تحقيق المركزين الأول والثاني في منافسات الجائزة المتوسطة ونال المركز الثالث الفارس خالد المبطي والرابع الفارس علي المقعدي والخامس الفارس ناصر البقمي.

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