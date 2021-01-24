بسبب “كورونا”.. «حرب الدجاج» تسيطر على مطاعم أميركا

المناطق - وكالات

يتصارع مشغلو مطاعم الوجبات السريعة الكبرى في الولايات المتحدة، مع آثار القيود التي فرضتها جائحة «كورونا»، ويسعون إلى جذب حماس المستهلكين في ما بات يعرف بـ«حرب الدجاج»، والتي يقدمون فيها شطائر الدجاج الملفوفة في سندويشات مقرمشة ومغطاة بالبقسماط.

وبحسب صحيفة وول ستريت، فإن نحو 10 من سلاسل مطاعم رئيسية للوجبات السريعة في أميركا، قدمت شطائر الدجاج المقلي في الأشهر الثلاثة الماضية، في سعي إلى تغييرات دائمة في أعمال المطاعم، حيث ينفق المالكون آلاف الدولارات على معدات جديدة لإعداد شرائح الدجاج، من أجل التنافس، بينما يؤكد بعض المنافسين في هذه الصناعة ان هذه التغييرات تمس مستقبل صناعة وتناول الطعام في الخارج. وبخلاف الوجبات السريعة، يعد الدجاج المفضل للأميركيين لعقود، حيث تجاوز اللحم البقري في عام 1992 باعتباره أكثر اللحوم استهلاكاً للفرد، وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية. كما اشترى المستهلكون 1.4 مليار وحدة من الدجاج أكثر من لحوم البقر، عبر متاجر البقالة في أميركا العام الماضي، وارتفع عدد عملاء الوجبات السريعة، الذين تناولوا شطائر دجاج بنسبة 21 في المئة العام الماضي مقارنة بعام 2019.