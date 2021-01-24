مصادر: بريطانيا تعتزم فرض حجر صحي على القادمين إليها

المناطق - وكالات

كشفت مصادر عن اعتزام الحكومة البريطانية اتخاذ قرار جديد خلال الأسبوع الجاري، بشأن القادمين من الدول التي يتزايد فيها خطر الإصابة بفيروس “كورونا”.

وأوضحت المصادر وفقاً لـ”ديلي ميل” البريطانية، أنه سيتم إجبار المُسافرين القادمين من بعض الدول والتي يتزايد فيها خطر الإصابة بـ”كورونا”، على البقاء في الحجر الصحي بالفنادق 10 أيام.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد صرح بأن سلالة فيروس “كورونا” الجديدة التي رصدت في بريطانيا ووصلت إلى دول أخرى في الأشهر الأخيرة قد تكون أكثر فتكاً.