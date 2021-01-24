المرور: هذه آلية الإجراء في حال تأخر الرد على اعتراضات مُخالفات الرصد الآلي

المرور: هذه آلية الإجراء في حال تأخر الرد على اعتراضات مُخالفات الرصد الآلي

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المرور: هذه آلية الإجراء في حال تأخر الرد على اعتراضات مُخالفات الرصد الآلي

المرور: هذه آلية الإجراء في حال تأخر الرد على اعتراضات مُخالفات الرصد الآلي
http://almnatiq.net/?p=942930
المناطق - الرياض

أوضحت الإدارة العامة للمرور، آلية الإجراءات في حال تأخر الرد على الاعتراضات الخاصة بمُخالفات “الرصد الآلي”، داعيةً إلى مراجعة إدارة المرور بالمنطقة التي جرى رصد المُخالفة بها؛ لمعرفة كيفية الاعتراض.

وجاء توضيح “المرور” في رده على استفسار من شخص حول مصير مُضاعفة المُخالفة التي سُجلت ضده من خلال “الرصد الآلي”، بعد تقديم اعتراض من قبله عليها عبر “أبشر” قبل قرابة 20 يوماً دون تلقي أي ردود.

وقال المرور، إنه يُفضل مراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المُخالفة المُسجلة بـ”الرصد الآلي”، والاعتراض عليها.

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