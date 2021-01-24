ألمانيا.. تدشين حملة ترويج للقاح كورونا بـ 25 مليون يورو

المناطق - وكالات

دشنت وزارة الصحة الألمانية و”معهد روبرت كوخ” الألماني لمكافحة الأمراض والمركز الألماني للتثقيف الصحي حملة للترويج لتلقي لقاحات ضد فيروس كورونا.

وأوضحت متحدثة باسم وزارة الصحة ردا على استفسار من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أنه تم تخصيص إجمالي 25 مليون يورو لحملة “ألمانيا تشمر الأكمام” التي صممتها وكالة “شولتس أند فرندز” للإعلان في برلين، لافتة إلى أن أكثر من 12 مليون يورو من التكاليف تذهب إلى الملصقات.

وبينت المتحدثة أن الحملة منقسمة إلى قسمين، وأضافت: “تركز المرحلة الأولى على الأشخاص الأكثر عرضة للخطر والذين سيُجرى تطعيمهم أولا. نريد أن نصل إلى هؤلاء الأشخاص بالمعلومات المستهدفة. وفي الوقت نفسه، تعزز الحملة التضامن مع أولئك الذين يحتاجون بشكل خاص إلى الحماية بين عامة السكان… تبدأ المرحلة الثانية، عندما يكون اللقاح متاحا لجميع السكان”.

وأبرزت أنه سيُجرى أولا وضع إعلانات على مساحات دعائية على الإنترنت. وتقدم الوزارة معلومات حول اللقاح عبر موقع إلكتروني بعنوان “corona-schutzimichtung.de”. كما سيُجرى عرض اعلانات تلفزيونية وإذاعيةوفي الصحف اليومية الإقليمية وفي الصحف الطبية المتخصصة.

وبحسب بيانات الوزارة، فإن الوزارة متاح لها نحو 90 مليون يورو كانت مخصصة للتوعية بفيروس كورونا في ميزانية عام .2020