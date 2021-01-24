“الأرصاد”: عوالق ترابية على المدينة المنورة

“الأرصاد”: عوالق ترابية على المدينة المنورة

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“الأرصاد”: عوالق ترابية على المدينة المنورة

“الأرصاد”: عوالق ترابية على المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=942948
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة المدينة المنورة اليوم (الأحد)، تضمن عوالق ترابية, تشمل تأثيرها تدنٍ في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والمهد وخيبر.
وبين المركز أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحاً وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً.

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