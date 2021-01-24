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إغلاق الأماكن العامة في بريطانيا حتى 17 يوليو

إغلاق الأماكن العامة في بريطانيا حتى 17 يوليو
http://almnatiq.net/?p=942953
المناطق - وكالات

عززت الحكومة البريطانية قوانين العزل المتعلقة بفيروس كورونا لمنح المجالس المحلية في إنجلترا سلطة إغلاق الحانات والمطاعم والمتاجر والأماكن العامة حتى 17 يوليو.

ووفقًا لصحيفة “تلجراف”، قال رئيس الوزراء بوريس جونسون يوم الجمعة إن الحكومة لا يمكنها أن تفكر في تخفيف قيود الإغلاق مع ارتفاع معدلات الإصابة في الوقت الحالي وإلى أن يكون لديها ثقة في نجاح برنامج التطعيم.

وأوضحت الصحيفة أنه جرى تغيير القوانين التي تحكم قيود فيروس كورونا في إطار مراجعة وزير الصحة مات هانكوك لتدابير العزل العام الثالث في وقت سابق من هذا الشهر.

وبينت الصحيفة أنه كان من المقرر انتهاء تلك القوانين التي تسري على إنجلترا فقط الأسبوع الماضي لكن تم تمديدها الآن حتى 17 يوليو وهو موعد بدء العطلة الصيفية المدرسية.

وسجلت بريطانيا أكثر من 3.5 مليون إصابة بكوفيد-19 في خامس أعلى معدل في العالم إضافة إلى نحو 96 ألف حالة وفاة.

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